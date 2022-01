The Book of Boba Fett: Pedro Pascal commenta l'ultimo episodio della serie Star Wars!

L'ultimo episodio di The Book of Boba Fett ha un po' ribaltato le aspettative su questo atipico show dell'universo di Star Wars che non era partito sotto i migliori auspici, dopo che i fan avevano lamentato una pesante staticità nei primi episodi della stagione. Tuttavia, nel quinto episodio abbiamo assistito al ritorno di un celebre personaggio.

Ovviamente stiamo parlando di Din Djarin, tornato nell'ultimo episodio della serie intitolato appunto Il Ritorno del Mandaloriano, che sicuramente tornerà a fare squadra con Boba Fett anche nel prossimo episodio (in cui si vocifera potrebbe apparire Cad Bane per la prima volta in live-action). I fan sono apparsi entusiasti del ritorno di Pedro Pascal nei panni del protagonista di The Mandalorian e certamente anche l'attore ha espresso la sua gioia sui social network. Pascal ha infatti postato il momento della sua apparizione nello show, scrivendo semplicemente: "Wizard", come se ci fosse appunto l'arrivo dello stregone.

Non solo abbiamo assistito al ritorno di Din Djarin, ma anche del suo amatissimo meccanico di Tatooine, Peli Motto, interpretata ancora da Amy Sedaris.

Parlando delle ultime novità circa lo show principale con Pedro Pascal, sembra che Bryce Dallas Howard tornerà alla regia di The Mandalorian 3 dopo aver diretto appunto Il Ritorno del Mandaloriano per The Book of Boba Fett nel quale abbiamo avuto un grande ritorno dalla trilogia prequel di Star Wars. Certamente, nella serie Disney+ The Book of Boba Fett non sono mancati finora i riferimenti e le citazioni alle produzioni precedenti nel franchise di Star Wars, con una strizzata d'occhio ai fan più nostalgici della saga.

Inoltre, vi invitiamo anche a dare una letta alla nostra recensione del capitolo 5 di The Book of Boba Fett e a dirci la vostra sulla serie. Intanto, sappiamo che le riprese di The Mandalorian 3 sono attualmente in corso.