The Book of Boba Fett: Ecco i nuovi poster ispirati al secondo episodio

Mentre i fan di Guerre Stellari sono impazienti di posare gli occhi sul terzo capitolo di The Book of Boba Fett, Lucasfilm non perde l'occasione di celebrare l'ultimo episodio andato in onda su Dinsey+, pubblicando dei nuovi poster ispirati al secondo episodio.

I poster in questione, che potete visionare direttamente nel tweet in calce alla notizia, sono tre e sono dedicati a diversi personaggi che abbiamo avuto modo di vedere nel corso della serie. Prima di proseguire con la lettura, vi avvisiamo che seguiranno degli spoiler riguardanti il secondo episodio di The Book of Boba Fett. In particolare, spicca in primo piano il poster dedicato a Black Krrsantar, il cacciatore di taglie wookie che ha visto il suo debutto in live-action nell'ultimo episodio di The Book of Boba Fett. Finora infatti, questo personaggio era apparso solamente sui fumetti Marvel di Guerre Stellari. A seguire, la coppia di gemelli Hutt, cugini di Jabba the Hutt, che hanno assoldato Black Krrsantar per rivendicare le vecchie proprietà di Jabba, ora in mano a Boba Fett. Inoltre, le immagini sono accompagnate dalla frase: "C'è una questione di cui dobbiamo parlare", riferimento al dialogo tra gli Hutt e Fett del secondo episodio. Infine, l'ultimo poster è dedicato a due dei predoni Tusken che hanno trovato Fett dopo la sua fuga dal Sarlacc. Presso i Tusken il leggendario cacciatore di taglie, inizialmente ridotto in schiavitù, guadagna col tempo il rispetto e la fiducia della tribù. A tal proposito, vi consigliamo di leggere come il secondo episodio di The Book of Boba Fett offra una nuova prospettiva sui Tusken.

Nell'attesa di scoprire come verrà risolta la "questione" tra gli Hutt e Boba Fett, vi invitiamo a leggere la nostra recensione del capitolo 2 di The Book of Boba Fett e vi ricordiamo che il terzo episodio è in arrivo su Disney+.