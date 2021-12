The Book of Boba Fett: pubblicata la nuova featurette Return of a Legend

Dopo la recente pubblicazione dell'ultimo trailer di The Book of Boba Fett, la macchina del marketing Disney non si ferma e rilascia una nuova featurette, intitolata "Return of a Legend", dedicata alla prossima serie spin-off di Guerre Stellari, in uscita il 29 dicembre su Disney+.

In Return of a Legend, che potete visionare nel video presente in apertura, vediamo il cast e i creativi dietro la serie discutere di che cosa parli la serie, trattando, tra i vari argomenti, di come Boba Fett abbia ispirato The Mandalorian, di come questo spin-off spiegherà cos'è successo dopo Il Ritorno dello Jedi e di come avrà reinventato Boba Fett per una nuova era. Inoltre, vi riportiamo qui di seguito la sinossi ufficiale della serie: "The Book of Boba Fett presenta il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e il mercenario Fennec Shand mentre navigano nel sottosuolo dell'universo, di ritorno dalle sabbie di Tatooine per rivendicare i loro diritti sul territorio un tempo dominato da Jabba the Hutt e dalla sua associazione criminale". Vi ricordiamo che il cast annovera, tra gli altri, Temuera Morrrison come Boba Fett e Ming-Na Wen come Fennec Shand, mentre, come produttori esecutivi, si contano diversi nomi rilevanti, quali Jon Favreau, Robert Rodriguez e Dave Filoni.

In particolare, riguardo la produzione, vi invitiamo a scoprire perché Rodriguez ha accettato The Book of Boba Fett, dopo aver già lavorato come regista per The Mandalorian.