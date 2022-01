The Book of Boba Fett: pubblicato il nuovo poster con Thundercat

Dopo la pubblicazione dei character poster di The Book of Boba Fett, Lucasfilm torna a condividere nuovo materiale promozionale dell'ultima serie spin-off di Guerre Stellari. In particolare, si tratta di un poster dedicato al personaggio interpretato da Thundercat, introdotto nel capitolo 4 : "La Tempesta incombe".

Nel caso non conosceste Thundercat, si tratta di un grande bassista contemporaneo, già vincitore di due Grammy, che può anche vantare collaborazioni con artisti del calibro di Childish Gambino, Kendrick Lamar e Pharrell Williams. Inoltre, il musicista californiano si è prestato per la prima volta alla recitazione proprio per The Book of Boba Fett, in cui compare nel quarto episodio nei panni di un "modificatore". Prima di proseguire nella lettura, teniamo ad avvisarvi che seguiranno spoiler riguardanti il capitolo 4 di The Book of Boba Fett.

Ebbene, l'ultimo poster pubblicato sul profilo ufficiale Instagram di The Book of Boba Fett, che potete trovare in calce alla notizia, è dedicato proprio al personaggio di Thundercat. Lo incontriamo per la prima volta all'inizio del quarto episodio in uno dei flashback di Boba Fett. In particolare, quando Fett si reca da lui per far curare Fennec Shand, dopo averla trovata ferita nel deserto. A quel punto, il modificatore riesce a salvarla impiantandole un apparato nell'addome. Per ora, la partecipazione di Thundercat si riduce a poco più di un cameo, ma non è detto che non possa tornare in futuro. A proposito di grandi ritorni, vi consigliamo di leggere i 5 motivi per cui il Mandaloriano potrebbe tornare in The Book of Boba Fett.



Infine, nell'attesa del quinto episodio in arrivo su Disney+, vi invitiamo a dare una letta alla nostra recensione del capitolo 4 di The Book of Boba Fett.