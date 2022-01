The Book of Boba Fett, ecco qual è l'episodio scritto da Dave Filoni

Qualche mese fa stato rivelato che Dave Filoni avrebbe scritto un episodio di The Book of Boba Fett, ora finalmente sappiamo di quale episodio si tratta e quando verrà rilasciato su Disney+ per la gioia dei fan che lo attendono con ansia.

Filoni ha firmato, insieme a Jon Favreau, il Capitolo 6 di The Book of Boba Fett, che andrà in onda il prossimo 2 febbraio 2022 prima del gran finale.



Il pubblico sa che Filoni ha contribuito alla serie in molti modi diversi, ma alcuni fan si chiederanno sicuramente se il coinvolgimento diretto di Filoni con l'episodio potrebbe essere correlato all'inclusione di personaggi che ha contribuito a creare in progetti precedenti sulla Galassia lontana lontana. Filoni infatti ha prodotto due amate serie animate: The Clone Wars e Rebels prima di unirsi a Jon Favreau per la produzione esecutiva di The Mandalorian, di cui i fan di Star Wars sono rimasti entusiasti.



Ha anche lavorato come sceneggiatore per la serie con Pedro Pascal e ha diretto gli episodi che ha scritto, incluso il "Capitolo 13" della seconda stagione che ha visto il debutto live-action di Ahsoka Tano.

Dopo solo due episodi, The Book of Boba Fett è già riuscita a riservare alcune sorprese. I fan potrebbero non vedere l'ora di vedere cosa accadrà nel sesto episodio ma Temuera Morrison ha scherzato sul fatto che il finale di stagione potrebbe scioccarci avendo precedentemente detto in un'intervista con The Hollywood Reporter che la serie è "piena di sorprese" e scherzando ha aggiunto "Aspettate fino all'episodio 7!". Non ci resta quindi che attendere per scoprire che cosa accadrà, voi che vi aspettate? Fatecelo sapere nei commenti! Nel frattempo potete dare un'occhiata alla nostra recensione del secondo episodio di The Book Of Boba Fett.