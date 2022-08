The Book of Boba Fett, il Rancor era un animatronic: 'Solo la testa grande un elefante'

Ormai con la quantità di computer grafica usata sui set di Star Wars, sia essa green screen o led video wall, ci si stupisce sempre dell'impiego di animatronic. Soprattutto se The Book of Boba Fett ne realizza uno per il Rancor, come all'epoca di George Lucas. Il capostunt l'ha cavalcato: "Ed era grande quanto un elefante".

Non si può certo dire che la serie con protagonista Boba Fett abbia avuto esattamente il successo sperato, anzi. Non fosse stato per l’intervento del Mandaloriano di Pedro Pascal, che ha risollevato dall’oggi al domani le sorti della serie a partire dal quinto episodio, sarebbe finita anche peggio. Ciononostante, Temuera Morrison ha parlato del futuro di Boba Fett in Star Wars, mentre The Book of Boba Fett ha ottenuto 4 nominations agli Emmy di quest’anno. Ora, a distanza di mesi, non resta che scoprire qualche curiosità dal set raccontata dalle maestranze e apprezzarne comunque gli sforzi poduttivi.

Stavolta è JJ Dashnaw, coordinatore degli stunt intervistato da Variety, a raccontare un notevole retroscena dal set. Proprio lui che, prima di interpretare il cacciatore di taglie sotto la maschera, almeno per le scene più pericolose, non era mai stato un grande fan di Star Wars (su sua stessa ammissione). Dashnaw ha raccontato, in riferimento all’apparizione del mostro nell’ultimo episodio: "Fondamentalmente, ci siamo seduti sulla testa. Avevano realizzato solo la testa, ma aveva le dimensioni di un elefante. Quindi era piuttosto grande. Era quasi come essere su un toro in controtendenza. Un toro in controtendenza meccanica. Avevano programmato tutto per muoversi, aprire la bocca e ringhiare. È stato molto bello".

Tuttavia, spiega Dashnaw, fra il dire e il cavalcare c'è di mezzo il mare e non è stato affatto semplice mantenere l'equilibrio: "Io vengo da un passato da rodeo, ma non è stato per niente facile. È quasi questione di matematica. Devi mantenere il baricentro in linea con i movimenti. È qualcosa che arriva con anni di esperienza e apprendimento, vedere cosa funziona e cosa non funziona. Aspettiamo che la telecamera sia impostata in una certa direzione e scopriamo cosa apparirà meglio e più realistico per quella ripresa".