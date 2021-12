The Book of Boba Fett, il regista: 'la seconda metà della premiere vi stupirà'

Il debutto di The Book of Boba Fett su Disney+ si avvicina ed il regista Robert Rodriguez ha dato ai fan alcune notizie confortanti poiché ha confermato che fino ad ora nel materiale promozionale abbiamo visto immagini solo della prima metà della premiere del nuovo spin-off.

Dato il grado di eccitazione per questo nuovo show è entusiasmante sapere che ci saranno innumerevoli sorprese da scoprire che saranno ancora più significative di quanto visto nel trailer di The Book of Boba Fett. Il che renderà i fan ancora più impazienti di scoprire che cosa c’è in serbo per loro.

"Non possiamo usare la seconda metà del primo episodio per il materiale promozionale perché svela così tanto", ha detto Rodriguez a The Hollywood Reporter, sottolineando anche che "i produttori hanno mostrato solo le riprese dei minuti di apertura della stagione di sette episodi."



Oltre a ciò Rodriguez ha lasciato intendere che il pubblico assisterà a una serie di rivelazioni scioccanti nel corso di tutti i sette episodi. "Si verificano cose che non ti aspetti, vedi cose che non potevamo credere di dover fare. Ogni episodio riserva grandi sorprese", ha detto il regista. I fan si chiedono anche se Grogu comparirà in The Book of Boba Fett, Baby Yoda è stato la rivelazione di The Mandalorian e tutti non vedono l'ora di scoprire quale sarà il suo futuro.



The Book of Boba Fett arriverà su Disney+ il 29 dicembre, quanto siete curiosi di vederlo? Fatecelo sapere nei commenti!