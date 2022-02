The Book of Boba Fett, il ritorno di QUEL celebre personaggio: chi lo interpreta?

Abbiamo assistito a una vera e propria valanga di camei in The Book of Boba Fett, soprattutto nella sesta e penultima puntata. Tra questi, il ritorno di un personaggio centrale della saga di Star Wars, che ritorna sul piccolo schermo in The Book of Boba Fett grazie a un nuovo interprete: di chi si tratta?

Il sesto episodio della nuova serie del franchise di Star Wars, disponibile su DisneyPlus, intitolato "Dal deserto uno sconosciuto", ha visto infatti la prima apparizione live-action di Cad Bane, nonché il ritorno del Mandaloriano, di R2-D2 e del trio composto da Luke Skywalker, Ahsoka Tano e Grogu, il cui destino sarà al centro della puntata.

Concentrandoci sul grande ritorno di Luke Skywalker, sapevate che c'è un nuovo attore ad interpretarlo?

Nella puntata precedente di The Book of Boba Fett abbiamo visto che Max Lloyd-Jones (che aveva interpretato Luke in The Mandalorian) compare nel ruolo del Tenente Reed, insieme al Capitano Carson Teva. Se è vero che il suo volto non si era mai visto prima, perché grazie alla CGI si scelse allora di sovrapporre al suo volto quello di un giovane Mark Hamill, chi è a vestire i panni di Skywalker in questo nuovo show?

Grazie alle tecniche di de-aging e deep fake, Lucasfilm ha fatto in modo che alcuni dei suoi personaggi chiave potessero ritornare sullo schermo, anche nel caso in cui gli attori abbiano ormai un'età avanzata. Per poter usare al meglio queste tecnologie, è stato incluso nel cast Graham Hamilton in qualità di performance artist per interpretare Luke Skywalker.

Nell'attesa del settimo e ultimo episodio di The Book of Boba Fett, che sarà disponibile su DisneyPlus dal 9 febbraio, ecco la nostra recensione di Boba Fett 1x06.