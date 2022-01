The Book of Boba Fett, il ritorno di QUEL personaggio ha rovinato lo show?

Forse c'era da aspettarselo ed è ovvio come Disney abbia sfruttato questo ritorno in grande stile per dare nuovo sprint a The Book of Boba Fett, che per ora sta sortendo più delusioni che apprezzamenti. Ma nonostante la felicità dei fan, questa apparizione potrebbe ulteriormente adombrare il cacciatore di taglie. Allerta spoiler!

Era molto quotato il suo ritorno in The Book of Boba Fett, quantomeno per risollevare una serie sulla quale – tutti concordano – l’attesa decennale del fandom non è servita a costruire una storia dalle premesse solide: per molti fan, sono stati una delusione dopo l’altra gli ultimi episodi di The Book of Boba Fett. Tutti, meno uno, il quinto e ultimo episodio finora distribuito, che ha messo in scena il crossover fra The Mandalorian e The Book of Boba Fett forse più ovvio. Un’apparizione che si ha rubato la scena a Boba in tutto l’episodio a lui dedicato, intitolato “Il ritorno del Mandaloriano”. Ovviamente no, non si tratta ancora del papabile ritorno di Luke Skywalker in The Book of Boba Fett.

Al centro c’è, ovviamente, il Din Djarin protagonista dell’acclamatissima serie spin-off, che da che era stata accolta con diffidenza è diventata il miglior prodotto della Lucasfilm nell’era Disney. Il suo era un personaggio completamente anonimo, tirato fuori dal nulla, ma ora è diventato addirittura più famoso del cacciatore di taglie più iconico dell’Orlo Esterno. Se reintrodurlo nella serie su Boba, assediato da ogni parte dai Pyke e dagli altri nemici, ha senz’altro portato un aiuto di armi e ascolti al nuovo Kingpin di Mos Espa, d’altro canto potrebbe avergli scavato definitivamente la fossa, rubandogli completamente la scena.

Mentre i fan hanno fatto registrare un notevole boom di ascolti, la redazione di ComicBook – come molte altre in giro per il mondo – ha messo insieme una serie di esperti per discutere dell’avvenimento. Secondo Kofi Outlaw, conduttore di ComicBook Nation, la serie riusciva già nei suoi intenti originali, ma sicuramente l’episodio su Mando le ha dato una bella spinta, intessendo così la storia del futuro di Mandalore nella Nuova Repubblica. Questa, per lui, sembra essere la direzione. Per il produttore Jim Viscardi invece, questo ritorno ha solo reso ancor più palese quanto poco fosse interessante la nuova serie Star Wars. Outlaw e Viscardi, in questo, suonano come le due voci più polarizzate, con il primo che ha però ricordato come anche la serie su Mando, all’inizio, avesse dovuto fronteggiare le stesse critiche.

La conduttrice Janell Wheeler, dal canto suo, ha detto di amare il personaggio di Djarin e di aver amato quindi anche l’episodio che l’ha riportato in scena, ma ha ammesso come non fosse necessario ai fini dell’indipendenza di Boba. Tuttavia, nell’ottica del “more, never less”, spera che questa comparsa venga giocata fino in fondo in un esplosivo finale di stagione. Perfettamente nel mezzo ed equilibrata la posizione del fumettista Connor Casey, secondo cui la serie sia stata perfetta nell’ideazione ma non altrettanto nell’esecuzione, cosa che invece ha subito un bel passo in avanti grazie all’episodio a sé su Mando. D’altronde, Casey ha comparato la serie a The Falcon and The Winter Soldier, che infatti abbiamo messo all’ultimo posto nella classifica 2021 degli show Marvel: due titoli che hanno raggiunto picchi altissimi in alcuni episodi, ma generalmente deludenti. A voi è piaciuto il ritorno di Mando? Ma che effetti avrà sulla serie, secondo voi? Ditecelo nei commenti!