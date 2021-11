The Book of Boba Fett, le rivelazioni del produttore esecutivo Robert Rodriguez

A 5 settimane dal debutto di The Book of Boba Fett in streaming su DisneyPlus, il produttore esecutivo della serie Star Wars, Robert Rodriguez, anticipa qualche dettaglio sulle vicende che vedranno protagonista il celebre cacciatore di taglie.

Dopo aver visto il Boba Fett di Temuera Morrison in compagnia dell'assassina Fennec Shand (interpretata da Ming-Na Wen) nella seconda stagione di The Mandalorian, siamo ormai prossimi al debutto dello show che li vede protagonisti.

Il trailer di The Book of Boba Fett non ha rivelato molto dello show, ma ci ha permesso di dare un primo sguardo al mondo criminale e ci ha dato un assaggio dell'atmosfera della serie che debutterà in streaming su DisneyPlus il 29 dicembre.

Con l'ingresso di Robert Rodriguez nel team dei produttori esecutivi (e probabilmente alla regia di qualche episodio) possiamo stare sicuri che in questo show non mancherà l'azione. Il magazine Empire ha diffuso un paio di foto dal set di The Book of Boba Fett e ha intervistato il regista e produttore, che ha parlato del cacciatore di taglie, rivelando: "In questa stagione vedremo molto di più della sua vera indole. Lo vedrete certamente entrare in 'modalità barbaro'".

Sembra proprio che in The Book of Boba Fett i fan della celebre saga fantascientifica scopriranno un lato inedito del protagonista. Non ci resta che aspettare ancora qualche settimana per vederlo finalmente sul piccolo schermo!