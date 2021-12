The Book of Boba Fett, Rodriguez: 'andiamo davvero in profondità nel personaggio'

Dopo aver visto il nuovo promo di The Book of Boba Fett, il regista Rodriguez commenta l'arrivo dello show. L'arrivo della serie, annunciato alla fine della seconda stagione di The Mandalorian, era stato inizialmente tenuto segreto anche ad alcuni capi della Disney. Adesso la serie si appresta ad arrivare sui nostri schermi il 29 Dicembre.

Secondo THR Rodriguez ha diretto ben tre dei sette episodi dello show, affermandosi come il regista principale di The Book of Boba Fett.

"Di solito evito di prendere le proprietà principali: non riuscirai mai ad accontentare tutti, è una partita persa..." ha affermato Rodriguez. "Preferirei fare qualcosa che ho creato così che nessuno possa dire: 'Ehi, è sbagliato perché...' L'ho creato io, quindi può essere qualsiasi cosa io voglia che sia. Adoro quella libertà. Le cose sono cambiate con Boba perché era un personaggio che veniva sempre sottovalutato. Si trattava di un personaggio molto più popolare di quanto avrebbe dovuto essere, basandoci sul tempo limitato che ha avuto sullo schermo. Quindi è quasi come iniziare con un personaggio originale, nuovo. Puoi fare tutto quello che vuoi, a patto che lo rendi figo e non lo fai diventare un buffone".

E dunque ci chiediamo come sarà stato caratterizzato questo personaggio. Il regista ammette che non sarà una corsa facile per Boba Fett, che sarà spinto al limite. Secondo lui "andiamo davvero in profondità nel personaggio". Come da lui sottolineato, gli attori protagonisti, Morrison e Ming-Na Wen (che sarà il compagno di Fett, Fennec Shand) potrebbero essere ben oltre la solita età da eroe ma questo non crea problemi alla dinamica, anzi aiuta a crearne una nuova, che cambierà il volto di Star Wars per sempre. "Tem sa che questo è il suo momento e lei sa che questo è il suo momento, e quando hai attori del genere, provano e si vede."

Nell'attesa possiamo goderci il trailer di The Book of Boba Fett.