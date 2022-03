The Book of Boba Fett, Rosario Dawson: 'Mark Hamill? Ancora non ci credo!'

Non capita tutti i giorni l'opportunità di lavorare con uno dei propri idoli, ragion per cui in quel momento è facile perdere la bussola: per informazioni chiedere a Rosario Dawson, che da un momento all'altro e senza nessun preavviso a pochi passi da Mark Hamill sul set di questa prima stagione di The Book of Boba Fett.

Mentre The Book of Boba Fett continua a dominare le classifiche a settimane dalla sua conclusione, dunque, l'attrice di Ahsoka Tano torna a riflettere sulla cosa, ammettendo di avere ancora qualche difficoltà a realizzare di aver davvero potuto recitare con la star di Luke Skywalker nell'episodio incentrato su Grogu.

"State scherzando? Io stavo impazzendo! Mi do ancora dei pizzichi per convincermi di aver davvero potuto lavorare con Mark Hamill nei panni di Ahsoka! Non avevo idea che nella mia scena ci fosse Luke fino a quel giorno..." sono state le parole di una Rosario Dawson evidentemente ancora sotto shock.

Insomma, non importa quanta esperienza si sia accumulata nel mondo di Hollywood, quanti riconoscimenti e quanti film si siano messi in curriculum: quando c'è da lavorare fianco a fianco con uno dei tuoi idoli l'emozione è sempre pronta a prendere il sopravvento! Ahsoka a parte, comunque, ecco perché potrebbe non esserci una stagione 2 di The Book of Boba Fett.