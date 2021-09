The Book of Boba Fett, Sasha Banks ritorna nel franchise Star Wars? Un indizio dai social

Finalmente conosciamo la data di uscita di The Book of Boba Fett, ma i fan dell'universo Star Wars sono continuamente a caccia di notizie, e cercano di capire i nomi del cast della nuova serie. Dopo un piccolo indizio trapelato dai social, sono in molti a sperare in un ritorno nel franchise di Sasha Banks, vista nella stagione 2 di The Mandalorian.

L'attrice e wrestler, per la verità, si è limitata a condividere nelle sue storie di Instagram il poster di The Book of Boba Fett, come possiamo vedere anche in calce alla notizia. Tanto è bastato, però, a scatenare l'entusiasmo dei fan.

In Star Wars: The Mandalorian, Sasha Banks ha interpretato Kosa Reeves, una guerriera mandaloriana cha fa parte dei Nite Owls, lo squadrone di combattenti capitanato da Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff).

Per il momento, in ogni caso, bisogna accontentarsi dei recenti aggiornamenti di Temuera Morrison su The Book of Boba Fett. Kosa Reeves è stata apprezzata e non è improbabile un suo ritorno nel futuro del franchise, ma che questo avverrà nella serie in arrivo il 29 dicembre è ancora tutto da dimostrare. Tra Boba Fett e Kosa, come si ricorderà, c'è stato un breve, acceso confronto in The Mandalorian, sedato dall'intervento di Din Djarin (Pedro Pascal) e Bo-Katan prima che la situazione sfuggisse di mano.

Sareste contenti di vedere Sasha Banks in The Book of Boba Fett? Quali sono le vostre aspettative sulla nuova serie Star Wars? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.