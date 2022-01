The Book of Boba Fett, il secondo episodio introduce due nuovi villain: chi sono?

Il secondo episodio di The Book of Boba Fett è uscito oggi sul servizio di streaming Disney+ e ha riservato ai fan parecchie sorprese con eventi che arricchiscono il canone di Star Wars. Inoltre, è stata introdotta una coppia di nuovi interessanti antagonisti.

La maggior parte di questo episodio, se non l'avete ancora fatto leggete la nostra recensione del secondo episodio di The book of Boba Fett, si concentra sulla storia di Boba Fett con la tribù Tusken che lo ha trovato dopo essere fuggito dal sarlacc, ma un viaggio a Mos Espa per parlare con il sindaco e Madam Garsa ci porta a conoscere nuovi Hutt, che controllavano Tatooine attraverso Jabba.



Facciamo la conoscenza di due cugini di Jabba che hanno deciso di rivendicare i precedenti possedimenti del loro parente. I gemelli, un fratello e una sorella, portano con sé anche Black Krrsantan, il temibile gladiatore Wookie diventato cacciatore di taglie al loro servizio. Boba Fett riconosce Krrsantan ma non mostra alcun interesse a cedere alla pretesa dei gemelli.



La serie sembra quindi destinata ad esplorare il clan Hutt in modo più completo, la loro è una delle famiglie criminali di spicco nell'universo di Star Wars, che controlla l'area della galassia chiamata Hutt Space e gestisce molte attività illegali in diversi mondi. Non è chiaro perché gli Hutt non siano entrati in scena quando Bib Fortuna si è seduto sul trono di Jabba, ma è abbastanza chiaro che non cederanno il loro territorio a Boba Fett senza combattere. Che cosa ne pensate di questi due nuovi antagonisti? Fatecelo sapere nei commenti!