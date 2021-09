The Book of Boba Fett, la nuova serie Star Wars ha una data di uscita! Ecco il poster

Sapevamo che il debutto di The Book of Boba Fett era vicino, ma ora c'è anche una data ufficiale. La nuova serie targata Star Wars debutterà su Disney+ mercoledì 29 dicembre. Lo ha annunciato la stessa piattaforma streaming, che ha anche pubblicato un nuovo poster sui suoi canali social.

La nuova locandina di The Book of Boba Fett è visibile anche in calce alla notizia. Come si ricorderà, l'arrivo della nuova serie targata Lucasfilm era stato anticipato in una scena post credit a sorpresa dopo il finale della seconda stagione di The Mandalorian.

Annunciato come "un’emozionante avventura dell’universo di Star Wars", lo show vedrà il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia, quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

The Book of Boba Fett vedrà ritornare il compositore di The Mandalorian alla colonna sonora. I due personaggi principali sono interpretati da Temuera Morrison e Ming-Na Wen. Tra i produttori esecutivi figurano Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy, Robert Rodriguez e Colin Wilson.

Siete curiosi di vedere su Disney+ The Book of Boba Fett? Che aspettative avete per la nuova serie Star Wars? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.