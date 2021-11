The Book of Boba Fett: ecco lo spettacolare trailer in italiano della serie Star Wars

A qualche ora di distanza da quello in lingua originale, la divisione italiana di Star Wars ha diffuso in streaming il trailer doppiato di The Book of Boba Fett, la serie spin-off di The Mandalorian incentrata sul leggendario cacciatore di taglie della trilogia classica concepita da George Lucas e che ritroveremo con il volto di Temuera Morrison.

Il filmato rimane identico al trailer originale di The Book of Boba Fett, solo che stavolta è ben doppiato in italiano senza la presenza di sottotitoli. Il trailer inoltre conferma anche la data italiana della diffusione in streaming che rimane contemporanea a quella americana: The Book of Boba Fett esordirà su Disney+ il 29 dicembre anche nel nostro paese. Ricordiamo poi che la nuova serie sarà anticipata da uno speciale Disney+ su Boba Fett atteso per il prossimo 12 novembre. Le immagini del trailer sono visibili all'interno della notizia, mentre in calce è visibile anche il poster ufficiale.

Regista e produttore esecutivo di The Book of Boba Fett è Robert Rodriguez, e a dirigere gli episodi ci sono anche Jon Favreau e Dave Filoni oltre a Bryce Dallas Howard. Nella nuova serie, dove rivedremo anche Ming-Na Wen nel ruolo di Fennec Shand, il pubblico scoprirà alcuni aspetti finora taciuti del personaggio principale, che sembrava essere morto nell'Episodio VI, Il Ritorno dello Jedi, ma che è tornato in cerca della sua armatura, recuperata dal maresciallo di Tatooine Cobb Vanth (Timothy Olyphant), nella prima serie live-action del franchise di Star Wars.

Potremmo così scoprire qualcosa in più sulla storia dell'armatura di Boba Fett, e capire cosa è stato del cacciatore di taglie dopo L'Impero colpisce ancora. "Ora è il momento di tornare indietro nel tempo e dare un'occhiata al suo viaggio e scoprire di più su di lui" ha raccontato Temuera Morrison qualche tempo fa a Rotten Tomatoes. "Siamo riusciti a reintrodurlo in modo dinamico insieme a Robert Rodrriguez in The Mandalorian, ed è stato un onore essere richiamato."

Per maggiori approfondimenti vi rimandiamo a uno speciale sui segreti del trailer di The Book of Boba Fett.