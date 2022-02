The Book of Boba Fett apre la strada a The Mandalorian 3: ecco un teaser dell'epico finale

Mentre si continua a sperare ancora per la seconda stagione di The Book of Boba Fett, l'account ufficiale di The Mandalorian ha fornito un piccolo teaser del gran finale, ricordando ai propri fan che la serie dedicata all'iconico cacciatore di taglie è totalmente disponibile su Disney+ a partire dallo scorso mercoledì.

Tra le cose più apprezzate dai fan, di certo la più notevole di questo epilogo è stata la scena post-credit di The Book of Boba Fett. Cobb Vance è di fatto ancora vivo ed è immerso nella vasca bacta per guarire dai danni riportato dallo scontro con Cad Bane. Questo sarà sicuramente un personaggio fondamentale nel futuro del franchise e in molti ipotizzano addirittura che possa essere il protagonista di uno dei prossimi spin-off in arrivo.

Mando invece, dal canto suo, ha deciso di collaborare proprio con Boba Fett per arginare la supremazia del sindacato Pyke nel controllo del commercio della spezia di Tatooine. Rivedremo Din Djarin in The Mandalorian 3 e con lui, con grande probabilità, anche Grogu, che ha deciso di rinunciare all'addestramento Jedi per indossare la cotta di beskar.

In definitiva, siete contenti della resa complessiva di The Book of Boba Fett? Quali sono le vostre opinioni al riguardo? Ditecelo nell'apposita sezione dedicata ai commenti che trovate qui di seguito.