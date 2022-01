The Book of Boba Fett, il nuovo spot fa crescere l'hype:'Non vorrai perderti tutto questo'

Il popolo di Star Wars è letteralmente impazzito per l'episodio 5 di The Book of Boba Fett e ora il nuovo spot rilasciato da Disney+ ha fatto notevolmente crescere l'hype, anticipando che c'è ancora moltissimo da vedere.

Din Djarin (Pedro Pascal) è finalmente tornato nella galassia molto, molto lontana e questo ha riacceso l'entusiasmo dei fan del franchise che fin qui sembravano non essere pieneamente soddisfatti di questa nuova serie tv. Nel suo tentativo di conquistare l'impero di Jabba the Hutt su Tatooine, Boba decide di chiamare dei rinforzi per prendere di mira l'insidioso Pyke Syndicate e così, con il suo braccio destro Fennec Shand (Ming-Na Wen) recluta il ben noto Mandaloriano, Wookie Black Krrsantan (Carey Jones) e la banda di droidi di Drash (Sophie Thatcher).

L'ultimo episodio (qui trovate la nostra recensione di The Book of Boba Fett 1x05) è stato inteso da molti come un semplice anticipo di ciò che accadrà nella stagione 3 di The Mandalorian e le epiche battaglie con la Darksaber ne sono state sicuramente un succoso assaggio. Dopo quanto accaduto, sicuramente gli spettatori non vorranno perdere il resto della storia di Boba. I restanti due episodi avranno sicuramente da offrirci grandi stravolgimenti e colpi di scena. Voi che ne dite?