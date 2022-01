The Book of Boba Fett, QUELLA star commenta il suo debutto nell'ultimo episodio

The Book of Boba Fett è una serie ricca di sorprese e anche il terzo episodio dello show Disney+ ci ha regalato qualcosa di cui parlare con un’apparizione inaspettata di un attore molto noto e apprezzato dai fan di tutto il mondo.

Il terzo episodio ha incluso nel cast Stephen Root nei panni di Lortha Peel, e anche la star di Yellowjackets Sophie Thatcher nei panni di Drash. Tuttavia, siamo stati particolarmente entusiasti di vedere Danny Trejo apparire nell'episodio, l’attore è noto per aver preso parte a serie come Breaking Bad e Sons of Anarchy, ma soprattutto per aver lavorato con Robert Rodriguez, che è produttore esecutivo e regista dell'ultima serie di Star Wars. Lo show ha incluso fino ad ora diversi easter eggs compreso quello su Luke Skywalker che forse potreste non aver notato.

L'ultimo episodio ha incluso un nuovo Rancor, mostri che i fan hanno imparato ad amare in Il ritorno dello Jedi, e Trejo ha interpretato il Rancor Keeper. L’attore ha usato Twitter per celebrare il suo debutto nella serie: "Indovina chi è un Rancor Keeper?", ha scritto nel tweet che potete vedere in calce alla notizia.



Il regista Rodriguez è anche apparso nella premiere dello spettacolo come Dokk Strass: "Boba era il mio preferito, quindi ero davvero entusiasta di poter lavorare alla serie. Voglio dargli una vetrina perché avevo 12 anni quando è uscito L’Impero colpisce ancora e stavano parlando di Boba Fett prima dell'uscita del film. Il marketing lo stava davvero spingendo, quindi pensavi davvero che avrebbe avuto un ruolo importante, volevo davvero soddisfare il bisogno di più Boba con questo show". Non perdetevi la nostra recensione del terzo episodio di The Book of Boba Fett.