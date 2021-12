The Book of Boba Fett: svelato il cameo di Robert Rodriguez nella serie Star Wars

Con il primo episodio di The Book of Boba Fett ormai disponibile in streaming su Disney+, nelle ultime ore fioccano i dettagli e le curiosità dedicate proprio a questo primo tassello del racconto interamente incentrato sul temibile cacciatore di taglie e la sua iconica armatura mandaloriana. Uno dei segreti svelati è il cameo di Robert Rodriguez.

Il regista, che ha diretto il primo episodio di The Book of Boba Fett basandosi sulla sceneggiatura di Jon Favreau, si è ritagliato anche un piccolo ruolo nella puntata come è solito fare anche nelle sue produzioni cinematografiche. Rodriguez ha interpretato Dokk Strassi, un Trandoshan che viene mostrato nel corso dell'episodio mentre offre in dono al cacciatore di taglie interpretato da Temuera Morrison una pelliccia di Wookie. Potete scovare il cameo di Rodriguez nella foto posta in calce a questa news.

Nel corso di una recente intervista, il regista aveva confessato tutto il suo amore per il personaggio di Boba Fett: "Volevamo tutti vederlo in azione. Qualsiasi cosa chiami cacciatore di taglie diventava immediatamente fichissima. Aveva una bella astronave, un bel nome, era avvolto nel mistero, e non potevi vederne il volto, quindi è sempre stato il mio preferito. Quando ho iniziato a lavorare a questo show, ho ripensato a quante volte mi sono vestito da Boba Fett per Halloween, quanti giocattoli e immagini ho sparse in giro per la casa. Dopo tutti questi anni, posso considerare tutto ciò come la mia ricerca di un lavoro".

Proprio nel corso dell'episodio introduttivo di The Book of Boba Fett viene svelata una storia di Star Wars mai raccontata, ovvero il destino di Boba Fett dopo Il ritorno dello Jedi e la sua fuga dalle fauci del Sarlacc che lo aveva inghiottito all'inizio della pellicola del 1983. Attraverso le immagini del flashback, scopriamo che la Disney non si è poi molto discostata dalle parole di Oswalt in Parks & Recreation, così l'attore è intervenuto su Twitter per dire la sua.