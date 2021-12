The Book of Boba Fett ha finalmente svelato una storia mai raccontata di Star Wars

The Book of Boba Fett esordisce oggi su Disney Plus, e i fan stanno già commentando uno dei momenti più 'caldi' raccontati nel primo episodio della serie prodotta dalla Lucasfilm e ambientata nell'universo narrativo di Star Wars.

Il primo capitolo di The Book of Boba Fett - e ci prendiamo un secondo per far presente ai meno attenti che la notizia è contrassegnata come SPOILER - torna sulle sabbie di Tatooine per raccontare una storia inedita di Star Wars: Il ritorno dello Jedi. In quel film, infatti, il cacciatore di taglie Boba Fett (interpretato allora da Jeremy Belloch) consegnava Han Solo (Harrison Ford) congelato nella carbonite al signore del crimine Jabba the Hutt. Il contrabbandiere alla guida del Millennium Falcon veniva salvato da Luke Skywalker (Mark Hamill) e Leia Organa (Carrie Fisher) durante una battaglia che culminava con la morte di Boba Fett, che veniva inghiottito da un Sarlacc delle sabbie.

Come rivelato nella stagione 2 di The Mandalorian, però, Boba Fett (ora interpretato da Temuera Morrison) è sopravvissuto alle fauci del mostro del deserto, e The Book of Boba Fett ha raccontato proprio questo episodio dell'avventurosa vita del cacciatore di taglie. Intitolato 'Straniero in terra straniera', il Capitolo 1 della serie utilizza una serie di flashback per mostrare agli spettatori come abbia fatto Boba Fett a cavarsela in quella situazione. Inoltre, nella puntata c'è spazio anche per un rimando a Star Wars: Episodio 2 - L'attacco dei cloni, con un'apparizione di Boba Fett bambino e di suo padre, Jango Fett (sempre interpretato da Morrison), decapitato durante la Prima Battaglia di Geonosis.

