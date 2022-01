The Book of Boba Fett, svelato il villain della serie Disney+ collegato a Darth Maul?

Il primo episodio di The Book of Boba Fett nasconde due importanti collegamenti con l'eredità e la storia di Darth Maul. L'iconico cacciatore di taglie sta cercando di prendere il posto di Jabba the Hutt e il suo rivale principale potrebbe essere Crimson Dawn, un sindacato criminale guidato proprio da Maul.

Sebbene Maul sia morto in un duello finale con Kenobi su Tatooine, Crimson Dawn è sopravvissuto per operare durante la trilogia originale di film. The Book of Boba Fett contiene due significative anticipazioni sul fatto che Crimson Dawn sia ancora in funzione dopo Il ritorno dello Jedi.

Mentre il pubblico non dovrebbe aspettarsi di vedere Fett combattere l'ex signore dei Sith poiché è morto da anni nella linea temporale della serie, Boba potrebbe trovarsi in contrasto con il successore di Darth Maul, ovvero Lady Qi'ra (Emilia Clarke).



Nel primo episodio Boba e Fennec Shand vengono attaccati da una serie di assassini che brandiscono scudi energetici e bastoni elettrici. Sebbene le loro identità rimangano sconosciute dal loro abbigliamento rosso con cappucci neri si può presumere che lavorino per Crimson Dawn.

Un altro grande indizio che Crimson Dawn servirà come antagonista della serie è nel nuovo tema musicale per la serie composta da Ludwig Göransson, che aveva già composto le colonne sonore per entrambe le stagioni di The Mandalorian. La nuova colonna sonora porta un tema molto significativo da una traccia di Star Wars del passato composta da John Powell per Solo: A Star Wars Story, pellicola in cui abbiamo visto Lady Qi'ra, per la prima e unica volta nel franchise.

Clarke sarà protagonista di Secret Invasion su Disney+, quindi ha già una relazione con il servizio di streaming e il suo ritorno in Star Wars potrebbe essere possibile. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! Vi lasciamo con la nostra recensione di The Book of Boba Fett in attesa del prossimo episodio che potrebbe svelarci qualcosa in più sulla trama.