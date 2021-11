The Book of Boba Fett, il nuovo teaser ci riporta nella Fossa del Sarlacc

Nei giorni scorsi è stato pubblicato un nuovo trailer di The Book of Boba Fett, e ad appena un mese dal lancio della nuova serie Star Wars la macchina della promozione viaggia a pieno regime. Disney+ ha pubblicato i nuovi character poster dei protagonisti, e un nuovo teaser che sembra dire qualcosa su ciò che accadde nella Fossa del Sarlacc.

Come sappiamo, infatti, Boba Fett era precipitato nella Fossa del Sarlacc e aveva apparentemente perso la vita nell'Episodio VI della saga cinematografica, Il ritorno dello Jedi, per poi rientrare in scena, interpretato ancora da Temuera Morrison, nella seconda stagione di The Mandalorian.

Nella nostra gallery possiamo vedere i poster di Boba Fett e di Fennec Shand (Ming-Na Wen), mentre all'interno della notizia è visibile il nuovo teaser trailer di The Book of Boba Fett. Nella clip, sentiamo il protagonista pronunciare le parole "Sono Boba Fett, ero stato dato per morto tra le sabbie di Tatoiine", mentre le immagini suggeriscono che qualcuno lo abbia soccorso e salvato. Appare evidente, pertanto, che la nuova serie Star Wars farà chiarezza anche su questo.

The Book of Boba Fett ha tra i produttori esecutivi Dave Filoni, Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Robert Rodriguez e Colin Wilson. Se non l'avete ancora fatto, potete dare un'occhiata alle nuove immagini della serie Star Wars, che debutterà in streaming su Disney+ il prossimo 29 dicembre.