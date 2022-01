The Book of Boba Fett, Temuera Morrison ammette: 'Boba parla troppo!'

Temuera Morrison è tornato nei panni dell’iconico cacciatore di taglie Boba Fett in The Book of Boba Fett, serie che ci permette di conoscerlo meglio e scoprire come ha fatto a sopravvivere al Sarlacc in Il Ritorno dello Jedi. L’attore ha scherzato sul fatto che il suo cacciatore di taglie "parla troppo" in una recente intervista per la promozione della serie spinoff di Star Wars.

Non più un sicario dopo il suo ritorno nella seconda stagione di The Mandalorian, Fett è ora un boss del crimine che domina l'impero di Jabba the Hutt su Tatooine. Se siete curiosi, scoprite i segreti della colonna sonora di The Book of Boba Fett nel nostro approfondimento.



"Non ho avuto molto successo perché speravo di non dire quanto ho detto nei primi due episodi", ha spiegato Morrison in un'intervista a NME. "Parlo fin troppo. In effetti, all'inizio, stavo cercando di trasmettere le mie battute a Ming-Na Wen. Ho detto: 'Mi scusi regista, sento davvero che Ming-Na dovrebbe dire queste battute, perché voglio rimanere misterioso."



Ma Wen, che interpreta Fennec Shand, si è accorta di ciò che Morrison stava combinando. "Non stava solo cercando di essere un attore molto generoso - e lo è - stava solo cercando di sfruttarmi per eseguire parte del lavoro" ha detto l'attrice ridendo.



Mentre Jon Favreau era ad Atlanta, Morrison ha ricordato di aver telefonato allo sceneggiatore Noah Kloor per chiedergli di tagliare alcune battute di Fett. "A volte, dicevo a Favreau, 'Penso che siano troppe battute, penso che sia troppo'. Ho detto a Noah: ‘Questo Boba Fett non parla così tanto. Guarda, ho tutti questi paragrafi. Penso che dovremmo liberarcene e Jon è ad Atlanta quindi non dirglielo!'"



L’attore ha continuato raccontando: "Poi, quella mattina sul set, ricevo una chiamata da Atlanta: 'Jon vuole che tu dica tutto quel dialogo. Lo taglieremo più tardi.' (ride) Quindi ci teneva d'occhio da lontano!".



Secondo voi Fett parla troppo? Fatecelo sapere nei commenti e non perdetevi la nostra recensione del terzo episodio di The Book of Boba Fett.