The Book of Boba Fett, Temuera Morrison: 'Boba vuole vendicare suo padre'

Manca veramente poco al finale di The Book of Boba Fett e in attesa di scoprire cosa accadrà in quest'ultimo episodio, Temuera Morrison guarda già al futuro, sottolineando che il suo personaggio di qui in avanti dovrà tentare di vendicare la morte di suo padre.

In Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni del 2002, la spada laser viola di Mace Windu ecapita il cacciatore di taglie corazzato Jango Fett di fronte a un giovane Boba durante la Battaglia di Geonosis. L'ultima volta che abbiamo visto questo personaggio in Star Wars: Episodio III, Anakin ha tagliato la sua mano lasciandolo indifeso di fronte ai Fulmini di Forza del Signore dei Sith. E così, l'ex cacciatore di taglie vuole regolare a tutti i costi quel conto lasciato in sospeso con l'assassino di suo padre.

"Boba vuole vendicare suo padre. Windu è al capolinea", ha detto Morrison a IMDB. "Lo tengo d'occhio. È in cima alla lista" e a queste parole la sua co-protagonista in The Book of Boba Fett Ming-Na Wen ha suggerito una "tortura lenta" per il Maestro Jedi per mano di Fennec Shand e Morrison assai compiaciuto ha risposto con: "Sicuramente. Sarebbe la fine perfetta".

Insomma, sembra chiaro che in prossimo futuro Jango otterrà la sua vendetta (qualora Windu dovesse essere ancora in vita), e a tal proposito l'interprete di Boba Fett ha fatto già le sue richieste agli sceneggiatori del franchise di Star Wars: "Essendo un giovane adolescente, senza padre, ha dovuto fare a modo suo. Quindi sì, ha un forte desiderio di vendetta. Penso che sia meglio avvertire Jon Favreau che avremo bisogno di un'altra serie in cui Boba e Fennec riusciranno finalmente ad acciuffare Mace Windu".

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe assistere alla vendetta di Boba?