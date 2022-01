The Book of Boba Fett, Temuera Morrison sul debutto di QUEL personaggio: 'una sorpresa'

Ogni episodio di The Book of Boba Fett fino ad ora ha incluso diverse sorprese per i fan di Star Wars. Il terzo non è stato da meno, Temuera Morrison e Ming-Na Wen si sono soffermati a commentare il debutto di un personaggio in particolare.

Il casting di Danny Trejo nei panni di un Rancor Keeper "in realtà è stato un po' una sorpresa", ha detto a TVLine Morrison durante il panel del tour stampa TCA di Disney+. "Non lo sapevo fino all'ultimo minuto, finché Danny non è arrivato quel giorno per le riprese". Se non l'avete ancora fatto vi consigliamo di leggere la nostra recensione del terzo episodio di The book of Boba Fett.

Morrison ha sottolineato che lui e Trejo sono "tornati indietro nel tempo, al film del 1998 Sei giorni, sette notti", in cui i due interpretavano i pirati che inseguivano i personaggi di Harrison Ford e Anne Heche. "Danny ha quel viso fantastico, una consistenza fantastica, una voce fantastica...Ci siamo divertiti molto insieme" ha detto, ricordando la scena in cui Boba viene istruito su come addestrare il suo nuovo Rancor.

Ming-Na Wen, che interpreta Fennec Shand, si è unita agli elogi: "sono una grande fan di Danny Trejo" e ha detto che era "inevitabile" che si presentasse, dato che Robert Rodriguez è lo showrunner e i due hanno lavorato insieme in svariati progetti. "Danny è l'essere umano più cool", ha aggiunto. "Ha il cuore di un guerriero e la personalità di un orsacchiotto."



I due hanno commentato anche il debutto dei motociclisti cyborg in The Book of Boba Fett, un'aggiunta nell'ultimo episodio che ha sorpreso i fan.