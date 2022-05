The Book of Boba Fett, Temuera Morrison sul futuro: 'Io all'avventura, Fennec su Tatooine'

Il finale di The Book of Boba Fett sembra aver finalmente regalato la possibilità di un po' di pace al nostro cacciatore di taglie preferito e alla sua ormai inseparabile Fennec Shand: ma siamo proprio sicuri che a due soggetti del genere l'eccessiva tranquillità di un pianeta come Tatooine possa andar bene per troppo tempo?

A rispondere a questa domanda, mentre ancora si discute di una possibile stagione 2 di The Book of Boba Fett, è stato proprio Temuera Morrison, che si è detto convinto che il suo personaggio non resisterà alla voglia di cercare nuove avventure in giro per la Galassia.

"Io posso andare in cerca di avventure perché con la sabbia ho già dato, certamente. Quindi penso che andrà così. Lei resta sulla sabbia e io mi faccio coinvolgere in varie avventure e poi torno a casa e le racconto tutto. Poi magari lei potrebbe avere il suo turno, io resterei a casa e lei andrebbe in giro a lavorare, potrei restarmene nella sala del trono a gestire tutti gli affari" sono state le parole dell'attore.

Cosa ne pensate? Credete anche voi che quest'apparente serenità del duo sia destinata a durare poco? Diteci la vostra nei commenti! Dave Filoni, intanto, ha parlato della comparsa di Mando in The Book of Boba Fett.