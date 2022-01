The Book of Boba Fett, Temuera Morrison con una new entry nella foto dietro le quinte

Il quarto episodio di The Book of Boba Fett ha incluso una scena flashback, un momento che i fan avevano già avuto modo di vedere in Star Wars: L’attacco dei Cloni. Finnegan Garay ha debuttato proprio in questo episodio interpretando la versione più giovane di Boba ed ha usato Instagram per condividere tutto il suo entusiasmo.

The Book of Boba Fett ci aveva già mostrato una serie di flashback che hanno esplorato i momenti salienti tra l'apparente morte di Boba in Star Wars: Il ritorno dello Jedi e gli eventi della serie. Come i fan ricorderanno mentre Boba assisteva alla morte di suo padre Jango Fett durante Star Wars: L'attacco dei cloni, il giovane Boba era interpretato da Daniel Logan.

Ora, per filmare nuove prospettive del fatidico momento, il giovane attore Finnegan Garay è stato scelto per ricreare la sequenza e dato che l’episodio ha debuttato oggi su Disney+ l'attore ci ha anche regalato un inedito scatto dietro le quinte insieme a Temuera Morrison che potete vedere nel post in calce alla notizia.



"È stato un momento eccezionale, poter far parte nella mia vita del franchise di Star Wars, anche nel modo più piccolo...e poi far parte della storia di Boba Fett...strabiliante", ha scritto Gray su Instagram. "Come i bambini più intelligenti, sono stato il più grande fan di Star Wars per tutta la mia vita‼️ Grazie a Temuera Morrison per essere così cool e gentile e a Ming-Na Wen per avermi mostrato il mondo di Boba Fett. Questo è stato il miglior lavoro che abbia mai fatto” ha concluso.



Il coinvolgimento di Garay nella serie fino a questo punto è stato piuttosto minimo ma l’entusiasmo del giovane interprete è più che comprensibile. In questo episodio è anche nascosto un riferimento alla trilogia prequel di Star Wars che forse potreste non aver notato. Vi lasciamo con la recensione del quarto episodio di The Book of Boba Fett in attesa di scoprire se vedremo altri flashback che coinvolgeranno Garay in futuro.