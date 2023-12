The Book of Boba Fett, Temuera Morrison non sa nulla della seconda stagione

Come è noto a tutti, The Book of Boba Fett non ha soddisfatto i fan di Star Wars che da anni speravano di vedere una serie o un progetto dedicato al cacciatore di taglie della saga. Gli episodi non hanno fatto breccia nel cuore degli appassionati, salvo quelli che includevano Din Djarin. Ci sarà una Stagione 2? Temuera Morrison non ne sa nulla.

Anche se il potenziale intrinseco di una serie incentrata sull'amato cacciatore di taglie ha lasciato il pubblico a domandarsi se il progetto potrebbe essere ampliato, persino la star dello show ha ammesso di non aver ancora ricevuto aggiornamenti su questa opportunità. Anche se non avremo ufficialmente un'altra stagione di avventure incentrate sull'iconico personaggio, è probabile che rivedremo ancora Boba Fett in live-action, poiché è in lavorazione un film di Dave Filoni che si svolgerà durante l'epoca della Nuova Repubblica e fungerà da crossover tra The Mandalorian, Star Wars: Ahsoka e appunto The Book of Boba Fett.

"Non si sa ancora nulla. Non so nemmeno se ci sarà una stagione 2", ha rivelato Morrison a Newshub. "Non so cosa stia succedendo. Stiamo uscendo da questo periodo di inattività, quindi penso che tutti si stiano riadattando e tutto sarà ricondotto ai budget e a quello che vogliono realizzare (e a quanto costerà). Non lo so davvero. A giudicare dai fan che ho incontrato, tutti vogliono una stagione 2 di Boba Fett, ma non so cosa succederà".

Morrison ha riportato in vita Fett per la prima volta nella seconda stagione di The Mandalorian, continuando il viaggio che molti fan pensavano fosse terminato nel 1983 con Star Wars: Il ritorno dello Jedi. The Book of Boba Fett ha colmato le lacune del personaggio dopo la sua apparente scomparsa, esplorando anche le conseguenze del suo incontro con Din Djarin. Nonostante il personaggio principale, un problema che i fan hanno riscontrato nella serie è che il progetto sembrava molto più simile a un'esperienza corale, grazie alle apparizioni di Ahsoka Tano, Din Djarin e persino Luke Skywalker.

Le reazioni alla serie sono state un po' contrastanti, con Rotten Tomatoes che ha calcolato il 66% di recensioni positive da parte della critica e solo il 53% di quelle del pubblico. I fan sono ottimisti sull'arrivo di una Stagione 2 di The Book of Boba Fett, che potrebbe rappresentare un'esperienza più soddisfacente per coloro che speravano di vedere un'iterazione più simile allo spietato cacciatore di taglie visto nella trilogia originale.