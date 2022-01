The Book of Boba Fett, Temuera Morrison:'Prima era solo, ora ha unito le forze'

Intervistato da E!, la star di The Book of Boba Fett Temuera Morrison ha parlato del suo personaggio e dei cambiamenti che riscontra in questo nuovo ciclo di avventure legate al figlio di Jango Fett. L'attore ha sottolineato alcuni passaggi a suo parere fondamentali per comprendere al meglio le caratteristiche del personaggio.

"Jabba ha governato con paura. Intendo governare con rispetto" spiega il cacciatore di taglie all'inizio di The Book of Boba Fett.

Fuggito dalla Fossa di Sarlacc e trova un nuovo clan in una tribù all'epoca del Ritorno dello Jedi. Cinque anni dopo, al tempo di The Mandalorian, Fett e Fennec Shand vengono salvati dalle sabbie di Tatooine.



Salendo con forza sul trono di Jabba, Fett assume un'altra identità, quella di Lord Fett, boss del crimine.

"Penso che si tratti di una rinascita" racconta il protagonista della serie, che ha visto il ritorno di Temuera Morrison in Star Wars "di scoprire qualcosa in più, mettersi a nudo, per quello che davvero è questo tizio. [...] Quando si unisce a Fennec Shand entrambi hanno avuto una brutta esperienza, entrambi sono quasi morti. Quindi ora sta cercando compagnia, sta cercando supporto mentre prima era sempre solo. Ora si è unito, ha unito le forze".



Sarà davvero così? La serie mostrerà un cambiamento radicale in Boba Fett? Non resta che aspettare di vedere tutti gli episodi di The Book of Boba Fett, disponibile su Disney+.

Su Everyeye trovate la recensione di The Book of Boba Fett, con il terzo episodio disponibile da domani, mercoledì 12 gennaio.