The Book of Boba Fett, Temuera Morrison sul ritorno in Star Wars:'Sono più esperto'

Qualche tempo fa, in una galassia lontana, lontana, Temuera Morrison debuttava nello Star Wars Universe nei panni del cacciatore di taglie Jango Fett. A distanza di vent'anni, Morrison ritorna nel franchise nei panni di Boba Fett, figlio di Jango, in The Mandalorian e nello spin-off, The Book of Boba Fett.

Dopo aver doppiato il personaggio in passato, ora Temuera Morrison è tornato indossando la celebre armatura di Boba Fett.

Ecco le dichiarazioni di Morrison sul suo ritorno in Star Wars.



"Volevo solo essere migliore e fare il miglior lavoro che potessi immaginare e portare tutto ciò che posso, un po' di spirito. Penso che ai tempi non sapevo cosa stessi facendo. Sono passati 20 anni da quando ho interpretato Jango Fett, e mi lasciai trasportare dall'indossare l'armatura e dal divertirmi così tanto nel lavorare con George Lucas su quegli enormi set. Penso di essermi divertito troppo, quindi questa volta sono un po' più esperto".



Nelle ultime ore sono stati pubblicati i poster ispirati a Boba Fett, specificatamente al secondo episodio della serie. Lo spin-off di The Mandalorian racconta Boba Fett che si aggira sul pianeta Tatooine insieme a Fennec Shand, impegnati a prendere il controllo dell'impero criminale in rovina di Jabba the Hutt.

Il cast comprende anche Ming-Na Wen nel ruolo di Fennec.



Su Everyeye trovate la recensione dell'episodio 2 di The Book of Boba Fett, la nuova serie disponibile su Disney+.