The Book of Boba Fett, Temuera Morrison spiega perché Boba toglie l'elmetto così spesso

The Book of Boba Fett è finalmente approdato su Disney+, e i fan iniziano ad esprimersi sul nuovo prodotto di casa Star Wars, definendolo noioso. Tra i vari commenti emersi sul web, uno dei più diffusi riguarda l'elmetto di Boba: perché lo toglie così spesso? Lo ha spiegato il suo interprete, Temuera Morrison.

Come ricorderete, dopo l'apparente morte di Boba Fett in Star Wars: Il ritorno dello Jedi, il personaggio è tornato nella seconda stagione di The Mandalorian, mostrandosi smascherato e con delle cicatrici sul volto. Da lì in poi lo abbiamo visto frequentemente senza elmo, più di quanto avremmo potuto immaginare. Le ragioni di questa scelta, in verità, sono piuttosto pratiche. "In realtà è successo un po' per caso [in The Mandalorian]" ha ammesso l'attore a Rolling Stones. "Credo che fossi nella navicella spaziale quando ho detto: 'Beh, non sto pilotando questa roba, non sto combattendo. Posso togliere l'elmetto?' E ricordo che è seguita una piccola discussione. [...] E ad un certo punto [il regista] Rick ha detto, 'Sì, Credo che possa andare bene. Togli il ​​casco.' Sarei stato davvero deluso se qualcuno mi avesse detto: "Tieni su l'elmo per tutta la serie". Quindi, grazie al cielo, hanno detto: "Sì, puoi toglierlo per questa scena". Ed è così quindi che è iniziata [questa cosa]".

La discussione sul fatto che Boba mostrasse troppo spesso il suo volto in The Book of Boba Fett, in realtà è nata perché, come i devoti alla cultura mandaloriana sanno, non bisogna mai togliere l'elmo. Lo abbiamo imparato proprio da Din Djarin, che rivela raramente la sua identità. Tuttavia Boba non è un classico mandaloriano, e il suo rapporto con l'armatura è differente.

"Sinceramente, credo che il pubblico abbia bisogno di vedere la mia faccia qui [nella serie]" ha proseguito l'attore. "Ma sapete, curiosamente, credo che [in The Mandalorian] si potrebbe capire se [in una scena] ci sono io oppure no. [...] Non so come funzioni, ma se c'è un Oscar per la migliore interpretazione sotto un casco, lo vincerò". Cosa ne pensate della scelta di fargli togliere il casco così frequentemente nella nuova serie? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto noi vi lasciamo con la nostra recensione dell'episodio 2 di The Mandalorian.