The Book of Boba Fett: Temuera Morrison ha spoilerato l'arrivo di un'icona di Star Wars?

The Book of Boba Fett 4 è disponibile su Disney Plus, e mentre i fan attendono impazienti i restanti episodi della serie il protagonista Temuera Morrison potrebbe essersi appena lasciato sfuggire un grosso spoiler sul possibile arrivo di una famosa iconica di Star Wars.

Durante un'intervista con la co-protagonista Ming-Na Wen per Buzzfeed Celeb, Temuera Morrison ha fatto alcuni commenti interessanti sugli Ewok. Quando gli è stato chiesto quale creatura della galassia lontana lontana gli sarebbe piaciuto incontrare, l'attore ha detto: "Mi piacciono molto gli Ewok. È stato fantastico lavorare con loro. Erano divertenti". La Wen si è detta d'accordo, ribadendo che "erano divertenti".

Naturalmente avrete capito l'arcano: al momento della stesura di questo articolo, infatti, né Boba Fett né Temuera Morrison sono ancora apparsi sullo schermo con alcun Ewok: la prima apparizione dell'attore nella saga di Star Wars è stata in L'attacco dei cloni nei panni del padre di Boba, Jango Fett; anni dopo, l'attore sarebbe tornato come Boba nella seconda stagione di The Mandalorian, ma ovviamente nessuno dei due progetti includeva la presenza degli Ewok.

Che Temuera Morrison si sia lasciato sfuggire un grosso dettaglio su The Book of Boba Fett? In uno dei prossimi episodi compariranno gli Ewok? Di certo ciò contestualizzerebbe le dichiarazioni dell'attore, che potrebbe aver 'lavorato' con i simpatici orsetti pelosi residenti della luna foresta Endor per una puntata della serie. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Nel frattempo, Ming-Na Wen ha anticipato il finale di The Book of Boba Fett, promettendo che sarà incredibile.