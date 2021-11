The Book of Boba Fett, riecco Temuera Morrison nel trailer della nuova serie Star Wars

A poco meno di due mesi dall'uscita di The Book of Boba Fett, Disney e Lucasfilm hanno pubblicato il trailer ufficiale della nuova serie targata Star Wars. Dal 29 dicembre rivedremo in azione il cacciatore di taglie interpretato da Temuera Morrison, apparso un po' a sorpresa nella seconda stagione di The Mandalorian.

La nuova serie sarà anticipata da uno speciale Disney+ su Boba Fett atteso per il prossimo 12 novembre. Le immagini del trailer sono visibili all'interno della notizia, mentre in calce è visibile anche il poster ufficiale.

Regista e produttore esecutivo di The Book of Boba Fett è Robert Rodriguez, e a dirigere gli episodi ci sono anche Jon Favreau e Dave Filoni oltre a Bryce Dallas Howard. Nella nuova serie, dove rivedremo anche Ming-Na Wen nel ruolo di Fennec Shand, il pubblico scoprirà alcuni aspetti finora taciuti del personaggio principale, che sembrava essere morto nell'Episodio VI, Il Ritorno dello Jedi, ma che è tornato in cerca della sua armatura, recuperata dal maresciallo di Tatooine Cobb Vanth (Timothy Olyphant), nella prima serie live-action del franchise di Star Wars.

Potremmo così scoprire qualcosa in più sulla storia dell'armatura di Boba Fett, e capire cosa è stato del cacciatore di taglie dopo L'Impero colpisce ancora. "Ora è il momento di tornare indietro nel tempo e dare un'occhiata al suo viaggio e scoprire di più su di lui" ha raccontato Temuera Morrison qualche tempo fa a Rotten Tomatoes. "Siamo riusciti a reintrodurlo in modo dinamico insieme a Robert Rodrriguez in The Mandalorian, ed è stato un onore essere richiamato."