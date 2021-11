The Book of Boba Fett, una nuova teoria: e se il villain fosse un personaggio di Solo?

A giudicare dalle immagini del trailer, assisteremo a un cambiamento di Boba Fett nella nuova serie Star Wars a lui dedicata, rispetto a come lo abbiamo visto nella seconda stagione di The Mandalorian. Ora i fan si chiedono chi potrebbe essere il principale villain dello show, che arriverà a fine anno su Disney+, ed emerge una interessante teoria.

Secondo alcuni fan, infatti, l'antagonista di The Book of Boba Fett potrebbe provenire dal film Solo: A Star Wars Story. Nel finale, come si ricorderà, Qi'ra (interpretata da Emilia Clarke) è diventata una figura di spicco del sindacato criminale della Crimson Dawn, lavorando sotto il suo leader Darth Maul.

Il personaggio è ricomparso recentemente nel fumetto Star Wars: War of the Bounty Hunters, ambientato nel periodo di L'Impero Colpisce Ancora, in cui Qi'ra ha assunto il controllo della Crimson Dawn dopo la morte di Maul.

Ecco perché secondo alcuni fan Qi'ra potrebbe fare il suo ritorno sullo schermo in The Book of Boba Fett. Se fosse davvero così, del resto, nel periodo in cui è ambientata la nuova serie il personaggio dovrebbe avere una quarantina d'40 anni, e la trentacinquenne Emilia Clarke potrebbe riprendere il ruolo senza troppi problemi.

Se non l'avete ancora fatto, potete dare un'occhiata al trailer di The Book of Boba Fett. Vi piacerebbe rivedere Qi'ra in una serie Star Wars? Fatecelo sapere nei vostri commenti.