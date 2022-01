The Book of Boba Fett: tornerà uno dei protagonisti classici di Star Wars?

Anche se per il momento l'esordio di The Book of Boba Fett non sembra aver entusiasmato i fan come aveva fatto The Mandalorian all'epoca, pare che nel corso di questa prima stagione dello show potrebbero essere svelate delle sorprese a dir poco clamorose in quanto potrebbe far ritorno uno dei protagonisti della trilogia classica di Star Wars.

Secondo quanto riportato dal Sun, infatti, si vocifera che nel corso di questa prima stagione di The Book of Boba Fett tornerà anche il personaggio di Han Solo e che sarà ancora Harrison Ford a interpretare il leggendario contrabbandiere. Stando al tabloid britannico, l'attore ormai 79enne si sarebbe preso una pausa dalle riprese di Indiana Jones 5 per girare le sue scene per la serie nel Regno Unito, scene che avrebbero impegnato Ford per circa tre giorni. Il sito specifica che Harrison Ford dovrebbe comparire nell'ultimo episodio di The Book of Boba Fett con il suo volto ringiovanito digitalmente (esattamente come Luke Skywalker al termine di The Mandalorian).

L'ultima volta che abbiamo visto Harrison Ford nei panni di Han Solo è stata in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, nel momento in cui il Kylo Ren di Adam Driver si redime parlando allo spirito del suo defunto padre.

Proprio nel corso dell'episodio introduttivo di The Book of Boba Fett viene svelata una storia di Star Wars mai raccontata, ovvero il destino di Boba Fett dopo Il ritorno dello Jedi e la sua fuga dalle fauci del Sarlacc che lo aveva inghiottito all'inizio della pellicola del 1983. Attraverso le immagini del flashback, scopriamo che la Disney non si è poi molto discostata dalle parole di Oswalt in Parks & Recreation, così l'attore è intervenuto su Twitter per dire la sua.