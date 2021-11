The Book of Boba Fett, nel trailer abbiamo assistito a un cameo di Pedro Pascal?

Nella giornata di lunedì è stato pubblicato il trailer di The Book of Boba Fett, la nuova serie Star Wars che debutterà su Disney+ il prossimo 29 dicembre. Inutile dire che i fan lo hanno già visto e rivisto, sezionandolo in ogni sua parte. E in molti sono convinti di aver sentito la voce di Pedro Pascal, protagonista di The Mandalorian.

The Book of Boba Fett seguirà il cacciatore di taglie interpretato da Temuera Morrison e Fennec Shand (Ming-Na Wen) nelle loro avventure nello squallido sottobosco della galassia. La presenza, almeno in un cameo, di Din Djarin non sarebbe campata in aria, dal momento che la nuova serie è stata annunciata proprio in una scena post-credit al termine dell'ultimo episodio di The Mandalorian.

Nel trailer, Boba Fett, prendendo possesso del trono di Jabba The Hutt dice: "Non sono un cacciatore di taglie". A questo punto, una voce risponde: "Avevo sentito dire diversamente". Per i fan non ci sono dubbi: a pronunciare quella frase è Pedro Pascal, per cui nella nuova serie rivedremo anche Mando.

L'uscita del trailer ha già scatenato in poche ore l'entusiasmo dei fan di Boba Fett. In calce alla notizia possiamo vedere invece alcuni dei tweet più significativi degli utenti che espongono la loro teoria.

La voce nel trailer di The Book of Boba Fett è davvero quella di Din Djarin? Ritenete possibile la presenza di Pedro Pascal nella nuova serie Star Wars? Fatecelo sapere nei commenti.