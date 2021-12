The Book of Boba Fett: il nuovo trailer ci fa conoscere meglio il protagonista!

Dopo l'ultimo promo di The Book of Boba Fett, arriva un nuovo trailer, intitolato "Authority". Come sappiamo nella serie seguiremo Boba e Fennec che provano a colmare il vuoto lasciato da Jabba, tentando di imporsi come governanti di Tatooine. Nel nuovo trailer diamo proprio uno sguardo al duo di protagonisti.

Dalle immagini che vediamo, dovremmo trovarci nel corso di una pericolosa cena, in cui Boba sembra studiare i suoi commensali, per definire il grado di pericolosità di ognuno di loro. Fennec gli chiede se si fida dei suoi compatrioti, e l'enigmatica risposta di Boba ci fa molto riflettere: "Confido che lavorino nel proprio interesse". Cosa vorrà dire?

In ogni caso iniziamo a vedere anche un po' di azione, poiché intorno alla metà del trailer si assiste a una scena di inseguimento sui tetti di Tatooine. e uno scorcio di un nuovo personaggio. Tante sono le teorie su chi sarà il villain di The Book of Boba Fett, ma la verità è che ancora non è stato rivelato. L'unica certezza che abbiamo è che sarà difficile sostituire Jabba, la cui morte ha scatenato una lotta di potere tra fazioni criminali. Il co-creatore Jon Favreau ne ha parlato in un'intervista: "Jabba era sicuramente un leader molto forte e che si imponeva , di cui la gente aveva molta paura e che governava con il pugno di ferro. Una volta che viene fatta fuori una persona del genere dall'ecosistema di Tatooine – e Hutt Space in generale – c'è l'opportunità di andare nel genere gangster."

Sarà dunque interessante vedere vedere come avverrà questo cambiamento. Potremo farci un'idea a partire dal 29 Dicembre, quando The Book of Boba Fett arriverà su Disney+!