The Book of Boba Fett: un nuovo trailer suggerisce qualcosa su una lacuna nel canone

Abbiamo recentemente visto un nuovo poster di The Book of Boba Fett, serie di Star Wars in uscita su Disney+ a partire dal 29 Dicembre 2021. Adesso arriva un nuovo trailer, che troverete in fondo all'articolo. Secondo quanto vediamo nel trailer, la serie potrebbe colmare una grande lacuna nella timeline del canone di Star Wars.

Questo ultimo video rilasciato, infatti, si focalizza sul viaggio di Boba verso il trono degli inferi, e fa intendere che potremmo guardarci indietro per scoprire come ha ingannato la morte dopo Il ritorno dello Jedi. Sicuramente nei trailer di The Book of Boba Fett precedenti ci si era concentrati su elementi diversi. Infatti si basavano molto sulla storia di Boba Fett e Fennec Shand che tentano di conquistare l'impero di Jabba The Hutt dopo gli eventi di The Mandalorian.

Nel primo atto di Star Wars: Il ritorno dello Jedi, se ricordate, Boba Fett apparentemente morì nella battaglia per liberare Han Solo da Jabba, mangiato da Sarlacc. Tuttavia il personaggio sembra essere sfuggito misteriosamente alla morte, e sin dagli '80, dopo l'uscita di Return of the Jedi, i fan hanno creato teorie al riguardo.

Come sappiamo l'Universo Espanso di Star Wars non canonico è stato il primo a far tornare Boba, rivelandone la sopravvivenza. Questo nuovo Boba, persa la memoria e catturato da Jawas divenne un leader mandaloriano e aiutò la Repubblica in una guerra contro gli alieni invasori, addestrando anche la figlia di Han Solo a uccidere suo fratello gemello, che si era rivolto ai Sith.

Adesso questo nuovo canone Disney di Star Wars ha spianato la strada per un nuovo futuro per Boba Fett, e tutti si chiedono cosa potranno aspettarsi di vedere. Lo scopriremo solo a partire dal 29 Dicembre. Intanto potete godervi il nuovo trailer!