The Book of Boba Fett, trapela un'immagine dal web: vedremo una clamorosa scena d'azione?

Mentre molti fan si chiedono se ci sarà il ritorno di Sasha Banks nel franchise di Star Wars, mancano ormai meno di tre mesi all'uscita di The Book of Boba Fett. Dal web giunge intanto un'indiscrezione che, se confermata, darebbe una volta in più un'idea di quanto spettacolare potrebbe essere la nuova serie.

Una clip art pubblicata in esclusiva da Star Wars Net prova a mettere in scena il contenuto di una notizia proveniente da una fonte ritenuta attendibile. Per farla breve, un concept artist ha realizzato per il sito un rendering in base ai dettagli forniti, che a quanto pare sono stati confermati anche da una seconda fonte. L'immagine mostra Boba Fett a cavallo di un Rancor. Non è chiaro se il cacciatore di taglie stia combattendo con la bestia o la stia controllando, mentre la cittadina sullo sfondo sembra simile a Tatooine.

L'uscita di The Book of Boba Fett su Disney+, annunciata dopo l'ultimo episodio della seconda stagione di The Mandalorian, è fissata per il prossimo 29 dicembre. Il cacciatore di taglie sarà interpretato ancora una volta da Temuera Morrison, e nella serie rivedremo anche Ming-Na Wen nel ruolo di Fennec Shand, come nella seconda stagione della prima serie live-action Star Wars con Pedro Pascal.