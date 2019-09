The Boondocks: HBO Max ha ordinato ufficialmente il reboot della serie

Secondo quanto rivelato da Variety, The Boondocks ritornerà sugli schermi americani grazie alla serie revival di cui HBO Max ha appena ordinato la produzione di due stagioni.

Si tratterà nello specifico di un totale di 24 episodi in cui verrà re-immaginata la trama originale: il nuovo The Boondocks segue le avventure dell’autoproclamatasi leggenda dei diritti civili Robert “Granddad” Freeman e dei suoi due nipotini, Huey e Riley. La famiglia si è da poco trasferita nell’idilliaco quartiere suburbano Maryland solo per vederlo vessato dal tirannico Uncle Ruckus e dal suo regime neo-fascista. La vita agli ordini di Ruckus si rivela essere ogni giorno una lotta per la sopravvivenza.

Aaron McGruder, creatore dello show e del fumetto originale, ha aggiunto che si tratta di «un’opportunità unica per rivisitare il mondo di The Boondocks ancora una volta con un occhio attento alla società di oggi. È davvero pazzesco quanto siano cambiate le cose oggigiorno – sia politicamente che culturalmente - dalla serie originale sono passati più di dieci anni e ne sono passati una ventina dalla pubblicazione dei fumetti. C’è molto di cui parlare e sarà divertente».

La prima stagione dello show originale di The Boondocks fu trasmessa nel 2005 da Adult Swim (casa di Rick and Morty, in arrivo con la quarta stagione), con McGruder che non venne tuttavia coinvolto nella produzione della quarta e ultima stagione. Il reboot è atteso per l’autunno 2020 sulla piattaforma digitale di HBO, insieme alle le cinquantacinque puntate originali.