The Boondocks, la serie animata cult pronta a tornare con una quinta stagione?

A quanto sembra, The Boondocks sarebbe pronta a tornare alla ribalta grazie a una quinta stagione, almeno stando alle parole di uno dei membri del cast vocale della serie animata andata in onda su Adult Swim dal 2005 al 2014. A rivelare la notizia è stato infatti l'attore John Witherspoon, doppiatore di Robert Freeman.

Parlando di come l'attore misceli senza soluzione di continuità la sua personalità nella vita reale e su schermo, Witherspoon ha lanciato la bomba: "Adesso sono impegnato con un cartone animato - cos'è? The Boondocks. Non ho cambiato la mia voce per la serie. E sì, stanno tornando: i Boondocks stanno tornando. È una delle migliori serie animate che abbia mai visto".



Per chi non lo conoscesse, The Boodocks è l'adattamento televisione delle omonime strisce a fumetti di Aaron McGruder, anche creatore della serie, che ha mantenuto un successo incredibile fino alla terza stagione, concludendosi con la quarta che non vedeva neanche il coinvolgimento di McGruder, quindi bollata dai fan come spuria. La storia della serie dipinge con tratti pesantemente satirici la società americana contemporanea, specialmente dal punto di vista delle comunità afro-americane.



Al centro del racconto di sono i Freeman, nonno e nipoti, piccolo nucleo famigliare che vive nella tranquilla cittadina di Woodcrest.