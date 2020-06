The Boys 2, annunciata finalmente la data di uscita su Amazon Prime Video

I ragazzi stanno tornando, e ne hanno già combinata una delle loro... Cast e creatori della popolare serie tv di Amazon Prime Video, The Boys, hanno annunciato la data del debutto della seconda stagione sulla piattaforma streaming. Ma c'è un però.

La seconda stagione di The Boys arriverà sui nostri teleschermi il 4 settembre 2020, però... Non tutta insieme.

La data di lancio riguarda infatti solo i primi tre episodi, mentre i successivi saranno trasmessi di settimana in settimana, fino ad arrivare al season finale che sarà reso disponibile il 9 ottobre.

"Non vediamo l'ora di mostrarvi la seconda stagione" ha affermato il creatore e showrunner della serie Eric Kripke "È più folle, più strana, più intensa e più emotiva di quanto possa essere stata la prima. Così tanto che, che potrebbe esserlo anche fin troppo... Il responsabile della saluta pubblica** ha insistito che mandassimo in onda solo i primi 3 episodi il 4 settembre, e che i rimanenti 5 venissero trasmessi settimanalmente (**no, non è vero, non è stato lui)".

"Volevamo darvi il tempo di sclerare, digerire, discutere, e riprendervi dalla sbornia, prima di darvi un'altro bicchiere. Abbiamo a cuore solo il vostro benessere. Speriamo che l'amiate quanto noi" ha concluso Kripke.

Insomma, sappiamo con chi (non) prendercela per questo scherzetto.

L'annuncio è avvenuto durante l'evento virtuale di The Boys presentato da Patton Oswalt, poco dopo aver mostrato un nuovo teaser e l'arrivo di Stormfront tra i ranghi dei 7. Inoltre, abbiamo anche un primo poster ufficiale, che potete trovare nella nostra gallery.