The Boys 2, arrivano i nuovi super-terroristi nel trailer del sesto episodio

È stato diffuso in rete il promo ufficiale di "The Bloody Doors Off", il sesto episodio della stagione 2 di The Boys in arrivo su Amazon Prime Video questo giovedì. Creata da Eric Kripke, la serie è tratta dall'omonimo fumetto scritto da Garth Ennis e disegnato da Darick Robertson.

Come potete vedere nel filmato, Latte Materno, Kimiko e Frenchie si infiltreranno nella stessa struttura in cui abbiamo visto Lamplighter (Shawn Ashmore) al telefono con Stormfront durante lo scorso episodio, e sembra proprio che avranno a che fare con diversi super-terroristi creati dalla Vought, tra cui una donna dalla formidabile forza distruttiva.

Dal video scopriamo anche che Starlight ha delle importanti informazioni su Stormfront da rivelare a Billy e Hughie, ma è possibile che la new entry dei 7 sia già un passo avanti a loro dopo aver conquistato la fiducia di Homelander (almeno all'apparenza) sul finale della quinta puntata.

L'episodio 2x06 sarà disponibile su Prime Video a partire dal 25 settembre. Vi ricordiamo che la stagione sarà composta in totale da 8 episodi, con l'ultimo in arrivo il 9 ottobre. Cosa vi aspettate da questa fase finale? Fatecelo sapere nei commenti.

Nell'attesa, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Boys 2x05 e alla folle teoria sul legame tra Stormfront e Homalnder.