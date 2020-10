The Boys 2, l'attore rivela di aver sempre conosciuto il destino del suo personaggio

Il penultimo episodio della seconda stagione di The Boys è stato veramente scioccante. Molti sono stati i colpi di scena in attesa del grandioso finale che sarà rilasciato da Amazon questo venerdì.

Nel settimo episodio abbiamo assistito alla morte di Lamplighter, il personaggio interpretato da Shawn Ashmore, che si è praticamente suicidato dopo aver aiutato Hughie ad entrare nell'edificio Vought nel tentativo per salvare Starlight. La sua morte è stata veramente una sorpresa perché i fan pensavano che sarebbe rimasto in giro almeno fino alla fine della stagione.

Durante un'intervista con TV Line, Ashmore ha rivelato che gli era stato detto sin dall'inizio che il suo personaggio sarebbe morto in quel modo, ed era felice di come Lamplighter si fosse redento in tal modo dal suo passato.

"Sono felice che la scena abbia avuto un grande impatto, altrimenti, mi sentirei come se avessi sprecato il mio tempo. Credo che sia un finale perfetto per Lamplighter, lo conoscevo sin dall'inizio e mette Hughie in una situazione così folle".

L'attore ha poi aggiunto: "Entra nella sua casa, la torre [di Vought], dove pensa di appartenere o di voler appartenere. Quel luogo era simbolico per ciò che era. È stato un peccato andarsene perché amo il personaggio e mi sarebbe piaciuto continuare a interpretarlo, ma ho pensato che fosse una scena molto, molto importante, ed era la strada giusta per Lamplighter. È stata una scena intensa, ne sono stato davvero felice".

Intanto date un'occhiata al commento di Ashmore sul porno di The Boys. Nel finale di stagione ne vedremo sicuramente delle belle.