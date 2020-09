The Boys 2, Aya Cash parla di quel grande spoiler su Stormfront

Nella seconda stagione di The Boys, la new entry dei 7 Stormfront ha sapiuto certamente lasciare il segno, pur essendo stati distribuiti finora solo tre episodi. Vediamo cosa ha da dire la sua interprete al riguardo.

Dopotutto, la Cash ce lo avevo detto: Stormfront è anche peggio di Homelander.

E quando sul finire del terzo episodio è venuta fuori tutta la sua cattiveria nell'uccidere il fratello di Kimiko (Karen Fukuhara), Kenji (Abraham Lim), con tanto di commento di razzista "Dannate facce gialle", non ha lasciato più alcun dubbio agli spettatori.

"Sapevo che nei fumetti Stormfront fosse un uomo, che fosse filonazista, e questo fosse un aspetto molto importante del personaggio. Sapevo che avrei interpretato una cattiva con la C maiuscola" ha raccontato Aya Cash ai microfoni di EW!, spiegando anche che i suoi stessi agenti le avevano consigliato di pensarci bene prima di accettare una parte così controversa (considerando anche le origine ebraiche dell'attrice).

"In realtà i miei agenti mi dissero 'Devi capire se vuoi davvero accettare un ruolo del genere', ma non mi sono fatta certo problemi al riguardo. Non perché non credo che ci debba essere una conversazione misurata sull'argomento, ma perché l'unica ragione per cui le persone sono così nervose o titubanti in merito è che sembra così reale, se messa a confronto con il cattivo che lascia schiantare un aereo intero con tanto di bambini a bordo. Eppure nessuno sembra fare domande del tipo 'Sei preoccupato di dover interpretare quel tipo di personaggio?'" ha poi concluso, specificando che molto ha fatto comunque l'aver incontrato lo showrunner di The Boys Eric Kripke prima del provino "L'ho incontrato prima della mia audizione. Ho praticamente detto 'Finché lo showronner sarà più intelligente di me, lo farò'".

"Ci siamo seduti al tavolino e ci siamo messi a parlare. Lui sa di cosa parla. E possiamo avere un dialogo sull'estremismo o il razzismo, e sarà fatto in maniera tale che onorerà la verità, e si riuscirà anche a divertirsi facendolo, perché questa è satira".

