The Boys 2, Aya Cash promette: 'Stormfront sarà al centro di una scena epica'

Nel corso di una recente intervista esclusiva con i colleghi d'oltreoceano di ComingSoon Aya Cash, interprete di Stormfront nella seconda stagione di The Boys, ha anticipato alcune succose informazioni relative ai prossimi episodi dello show.

Con due episodi alla fine della stagione il pubblico ha finalmente potuto capire chi è davvero Stormfront, e l'attrice ha dichiarato di sentirsi "grata" di poter finalmente esprimersi sulla natura finora segretissima del suo minaccioso personaggio.

"Sono contenta che gli episodi siano arrivati a questo punto, almeno posso parlare quasi liberamente" ha scherzato. "Anzi, non vedo l'ora che finisca l'intera stagione, così possiamo discuterne senza freni, dato che a questo mondo ci sono diverse Stormfront e penso sia importante parlare di questi individui e della loro pericolosità."

A proposito della decisione di Amazon Prime Video di rilasciare gli episodi settimanalmente:

"Penso che ciò che questa stagione sta cercando di affrontare, in termini di supremazia bianca, non sia qualcosa a cui dovresti pensare per un fine settimana e basta, è qualcosa su cui dovresti continuare a riflettere. Ovviamente The Boys non è l'unica serie che sta riflettendo su questi temi, ma penso sia utile avere il tempo per riflettere su queste cose. Come attore è difficile, soprattutto nelle interviste, perché vorrei poter parlare di cose che il pubblico ancora non sa. Ma penso che delle pause settimanali siano carine in un mondo che va sempre così veloce".

Sebbene debba ancora serbare il segreto su molti dei dettagli della trama per i restanti due episodi, la Cash ha anticipato che il pubblico avrà ciò che si aspetta da Stormfront nelle prossime settimane. "Penso che vedrete ciò che state aspettando: ci sarà una delle migliori scene di combattimento per Stormfront".

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti! Prima di salutarvi, vi rimandiamo al trailer di The Boys 2x7.