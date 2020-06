The Boys 2, il cast annuncerà la premiere in diretta streaming, ecco come seguirla

I ragazzi stanno per tornare. E' quanto dice Eric Kripke, creatore di The Boys, che poche ore fa ha annunciato sul suo account Twitter una reunion del cast che permette ai fan di scoprire data d'uscita e clip esclusive della seconda attesissima stagione.

E' prevista per questo venerdì ore 11 PT / 2 PM ET, quando il cast dello show Amazon Prime si riunirà insieme al conduttore Patton Oswalt per parlare della nuova stagione. E' possibile seguire la diretta streaming attraverso il canale ufficiale di The Boys, in calce alla notizia trovate il post di Erc Kripke che rimanda all'evento e vi permette di impostare un promemoria poco prima della diretta.

Abbiamo lasciato la squadra di Billy Butcher e i Sette in un bel cliffhanger: Homelander ha appena ucciso Madelyn Stillwell ed è totalmente fuori controllo, come anche il team della Vought sembra implodere dall'interno, ormai completamente allo sbaraglio.

I titoli di The Boys 2 sono stati annunciati da qualche tempo e vengono ripresi da alcuni episodi del fumetto originale della saga, e se ancora non è sicuro se verrà rinnovato per la terza stagione, l'imminente arrivo della seconda stagione promette tanto sangue ma non solo: date un'occhiata alla nuova immagine di The Boys 2.