The Boys 2: il cast conferma che Black Noir avrà maggior spazio

Uno dei grandi punti interrogativi che la prima stagione di The Boys ha lasciato ai fan è ciò che riguarda l'accordo con Black Noir. I fan della serie a fumetti ovviamente conoscono già la risposta ma gli appassionati della serie tv che non hanno conosciuto The Boys prima dello show sul piccolo schermo ne sono all'oscuro.

Il cast della serie è stato interpellato proprio su questo argomento nel corso di un panel al C2E2 di Chicago, ed è arrivata la conferma: il momento di Black Noir sta per arrivare.

"Vi piacerà quello che accadrà con Black Noir" assicura Karl Urban, assecondato dal collega Laz Alonso:"Al 100%".

"Affronta molto bene l'intera serie e culmina in un'azione diabolica su cui non posso essere troppo specifico in questo momento" continua Urban "Potreste persino scoprire qual è la sua Kryptonite".



"Ha ragione" interviene Antony Starr "A Black Noir, pensando a tutti i personaggi della seconda stagione, penso gli abbiano gli abbiano scritto qualcosa di più forte nella seconda stagione. Black Noir è una fottuta forza nella seconda stagione!".

"Terrificante" conclude Erin Moriarty. Non era presente al panel ma Jack Quaid si era già espresso sulla seconda stagione di The Boys:"Penso che siamo diventati molto più profondi con ogni personaggio dello show. Più grandi ma molto più profondi, con tutti. E penso che ciò che è importante nella seconda stagione è che ci si immerga davvero nei personaggi e si capisca cosa li renda davvero così".

A febbraio è stata annunciata ufficialmente l'anteprima della seconda stagione di The Boys mentre a gennaio Eric Kripke aveva offerto un ruolo nello show a Jeffrey Dean Morgan.