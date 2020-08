The Boys 2, il cast parla di 'una guerra totale' nei nuovi episodi della seconda stagione

Intervistato da TV Insider, l'interprete di Hughie, Jack Quiad, ha avuto modo di continuare a parlare dell'attesissima seconda stagione di The Boys, adattamento dell'omonimo fumetto creato da Garth Ennis che prende la forma di una viscerale satira sociale di genere, parodia nera e totale dei supereroi fumettistici.

Ha detto Quaid: "Nella seconda stagione è in corso una guerra totale. Billy non si fermerà davanti a nulla pur di portare avanti la sua missione e invece Hughie non vuole oltrepassare un limite morale imposto".



Billy Butcher e la sua gang sono "Wanted dead or alive" ovvero sono ricercati vivi o morti. I ragazzi che torneranno per nuove e violentissime avventure su Prime Video a partire dal 4 settembre, dimostrano di essere in fuga non solo dal Patriota (Antony Starr) e i Sette ma, di qualsiasi altra autorità di contrasto al paese.

Billy, Hughie Campbell, Femmina, Frenchie e Latte Materno continuano quindi nella loro fuga spericolata. A loro, nelle nuove puntate si unirà anche Stormfront (Aya Cash), una nuova eroina esperta di social media che darà vita ad una vera e propria rivoluzione.



Al cast potrebbe anche unirsi un amatissimo cattivo di un'altra serie. Pare infatti che Jeffrey Dean Morgan potrebbe lasciare The Walking Dead per unirsi al cast di The Boys 3



Cosa pensate potrà accadere ai ragazzi in questa nuova stagione? Fatecelo sapere neui commenti. Intanto se ancora non l'avete lette date un'occhiata alla nostra recensione della prima stagione di The Boys.



L'appuntamento è per il prossimo 4 settembre, giorno d'uscita di The Boys 2.